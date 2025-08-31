Los profesores de la UNR nucleados en Coad resolvieron ratificar el paro de 48 horas previsto para este lunes 1° y martes 2 de septiembre, en el marco del plan de lucha que sostienen desde agosto. La medida se enmarca en el reclamo por recomposición salarial y recursos para el sistema universitario.

La decisión fue adoptada en la asamblea gremial realizada el 26 de agosto, donde se planteó la necesidad de “profundizar las medidas de fuerza junto a toda la comunidad educativa”. Allí también se consensuó avanzar con una nueva convocatoria nacional en defensa de la universidad pública.

En ese sentido, el gremio anticipó la participación en una Marcha Federal Universitaria durante septiembre. La movilización se articulará con el resto de las universidades del país, con eje en el eventual veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente en el Congreso.

Desde la conducción gremial subrayaron que “corre peligro la existencia misma de la Universidad en un contexto de degradación de las condiciones de vida y de trabajo”. Además, remarcaron que la defensa de la educación pública “amerita la más amplia unidad y participación”.

Coad viene llevando adelante un esquema de huelgas rotativas de 48 horas desde mediados de agosto, con paros ya realizados los días 21 y 22, y 26 y 27. Con la nueva medida del 1 y 2 de septiembre, completarán la tercera semana consecutiva de protestas y no descartan continuar con acciones de mayor alcance en los próximos meses.