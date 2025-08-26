SIGUE LA LUCHA
Docentes de la UNR iniciaron un nuevo paro de 48 horas
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en COAD, cumplirán desde este martes un nuevo paro de 48 horas en el marco del plan de lucha salarial y presupuestario.
“Luego del triunfo implicado en la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por el Congreso Nacional, la pelea continúa en rechazo al posible veto de Milei y por la demanda urgente de reapertura de la paritaria y la recomposición del poder adquisitivo de nuestros salarios”, indicaron desde COAD.
Además de la medida de fuerza, este miércoles se realizarán las siguientes actividades:
- 11 horas. Jornada nacional de lucha “¡En CONICET no sobra nadie! Queremos los 845 ingresos”. En la Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, actividad organizada junto a ATE Rosario, en reclamo por la efectivización de las altas de la totalidad de lxs compañerxs que ganaron el concurso en el año 2023 (al día de hoy, solo ingresó la mitad correspondiente).
- 15 horas. Charla “Sistema de créditos en la Universidad. ¿Qué está en juego?”. En la Facultad de Humanidades y Artes. Charla junto a Carolina Mamblona (licenciada y profesora de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata), organizada por la agrupación estudiantil AIRE.