Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en COAD, cumplirán desde este martes un nuevo paro de 48 horas en el marco del plan de lucha salarial y presupuestario.

“Luego del triunfo implicado en la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por el Congreso Nacional, la pelea continúa en rechazo al posible veto de Milei y por la demanda urgente de reapertura de la paritaria y la recomposición del poder adquisitivo de nuestros salarios”, indicaron desde COAD.

Además de la medida de fuerza, este miércoles se realizarán las siguientes actividades: