El gobierno provincial y los gremios docentes se encontraron nuevamente el pasado viernes, tras dos jornadas de paro que postergaron el inicio de clases. Sin una nueva oferta concreta, sigue en pie el paro de 48 horas previsto para el martes y miércoles de la próxima semana.

En ese sentido, los docentes de escuelas técnicas nucleados en AMET, se sumarán a la medida de fuerza propuesta por Amsafe y Sadop tras la decisión votada por los delegados en asamblea.

Ernesto Cepeda, Secretario General de AMET, expuso su preocupación ante la falta de una oferta salarial superadora y espera que en estos días de cuarto intermedio, “el Gobierno acerque otra oferta, mientras tanto si no llega, se mantienen los días de paro”.

Desde el gremio habían anunciado el día de la reunión paritaria una propuesta surgida en el congreso de delegados del viernes 25 de febrero de 2022 donde se le solicita al Ejecutivo provincial un 21 % retroactivo a febrero, 8,08 % para Junio que se incluya en el SAC, 8,08 % para Julio, 8,08 % para agosto con una revisión en Septiembre.

Con la presencia del ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri y representes de otros gremios se dejó en evidencia el problema que presenta IAPOS en el interior de la provincia. Además se comunicó la problemática surgida en cuanto a la superpoblación de alumnos en las aulas y talleres.

“El gobierno no realizó una nueva oferta salarial y se pasó a un cuarto intermedio. Por este motivo desde la AMET informamos que realizaremos medidas de fuerza los días martes 8 y miércoles 9 de marzo de 2022”, ratificaron en un comunicado.

Un ambiente caldeado

"El único avance es que el gobierno dijo que va a hacer una propuesta nueva que va a ser mejor que la anterior. Hay un cambio de postura pero no es sustancial. Los paros van a seguir la semana próxima porque no hay oferta. Lo que acordamos es no cortar el diálogo", señaló el viernes en Sí 98.9 Martín Lucero, dirigente del gremio que nuclea a los docentes de escuelas privadas, Sadop.

En este sentido, los docentes esperan una propuesta que supere el 41,7 por ciento de aumento dividido en cuatro tramos hasta septiembre, entendiendo que es insuficiente al ser menor que la paritaria nacional, que marca un 44,46 por ciento de aumento.

"De esto se sale con una nueva propuesta paritaria que sea puesta a consideración de los compañeros; en materia salarial hay que mejorar la propuesta, no solamente igualarla a la de Nación, sino que entendemos que la provincia está en condiciones de mejorar la propuesta nacional", dijo Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafé La Capital.

En ese sentido, destacó que la paritaria nacional "es un piso, una referencia para poder discutir hacia arriba, estamos planteando una propuesta mejor porque la provincia tiene recursos para hacerlo".