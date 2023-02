La propuesta salarial volcada este miércoles por el Gobierno no conforma a los docentes, quienes establecieron, a través de las asambleas departamentales, las mociones de votación que tendrán los maestros para determinar si se acepta o no la iniciativa oficial. Vale decir que todas las mociones acordadas impulsan medidas de fuerza con paros y el resultado se conocerá este viernes. Sin embrago, a modo de adelanto y de manera categórica, desde la seccional Rosario de Amsafé afirmaron que “las clases no empiezan”.

“Lo que comienza el 1º de marzo es un conflicto con los docentes, igualmente estaremos definiendo en las próximas horas, pero puedo anticipar que dadas las circunstancias se viene un rechazo total a la propuesta con un plan de lucha que los más probable sea con un paro de 48 horas”, adelanto Juan Pablo Casiello, secretario gremial de este sector de Amsafé, en el aire de Sí 98.9.

“Es una mala propuesta y teníamos otra expectativa. La provincia tiene recursos para hacer otra propuesta que tenga que ver más con nuestros reclamos, y porque se esperó mucho a la paritaria nacional para presentar un número por debajo”, apuntó luego el gremialista.

El reclamo de los gremios parte de una recomposición salarial, entendiendo que este se deterioró con los altos índices inflacionarios que azotan la economía del país. “Estamos reclamando algún mecanismo que tenga que ver con recomponer ingresos y que después eso no se escurra entre los dedos por la inflación y que además hubiese una cláusula de revisión automática que nos garantice no perder, como también el aumento de las asignaciones familiares que son una vergüenza”, detalló Casiello.

“Si tomamos los pisos que dejó la paritaria nacional, de febrero a marzo, lo que van a empezar a cobrar, hay un 43,9% de aumento, y si se toma el de diciembre, es el 60% de aumento. Estaban esperando esos números y nos vienen con una propuesta en tres cuotas, que llegaría al 33,5%, en el salario de julio, para cobrar en agosto. Estamos muy atrás”, dijo el secretario gremial.

En este planteo del Gobierno, dijo Casiello, se va camino al conflicto, como lo sucedido en 2022 con un “esquema traumático” donde se perdió contra la inflación. “Un dato concreto es que en los últimos 30 años fue el año con más paros por como el Gobierno manejó la paritaria priorizando el superávit de sus cuentas en desmedro de los docentes. Creo que esta oferta nos ubica en la misma situación que el año pasado”.

La propuesta paritaria que presentó la Provincia este miércoles contempla:

– Un 33,5% de incremento con relación a los valores de Febrero 2023, según el siguiente detalle: a partir de marzo 2023 un incremento de 17,5%; a partir de mayo 2023 un incremento de 8%, y a partir de Julio 2023 un incremento de 8%.

– Durante el transcurso de los meses de mayo y julio del corriente año las partes se reunirán los efectos de monitorear la situación salarial, en función de la evolución de las variables inflacionarias, económicas y presupuestarias.

– Se trasladará la política salarial definida al sector pasivo del escalafón docente en la misma forma y condiciones establecidas para el sector activo.