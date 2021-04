El Gobierno de Santa Fe ratificó este miércoles su oferta salarial en una nueva reunión de la paritaria docente, que consiste en un incremento escalonado del 35%, y aseguró que la propuesta "es la mejor del país".



Tras 48 horas de paro declarado por la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), los docentes públicos iniciaron el ciclo lectivo 2021 y su dirigencia mantuvo un encuentro con las autoridades del Gobierno.



En la reunión, los ministros de Educación, Adriana Cantero, y de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificaron la propuesta salarial elevada a los maestros la semana anterior, que fue aceptada por el Sindicato de Docentes Particulares (Sadop) y rechazada por Amsafé.



"Estamos mirando que todos los gremios, incluso los que han aceptado la propuesta, han hecho algunos planteos y eso podría ser motivo de reflexión, pero la política salarial está ratificada porque es la mejor del país", aseguró Cantero.



El titular de la cartera de Trabajo, por su parte, sostuvo que "el diálogo está abierto, pero lo que no podemos hacer es modificar situaciones sobre la que estamos convencidos y que la propia dirigencia (de Amsafé) ha calificado como buena".



Con todo, Pusineri no descartó la posibilidad de descontar los días de huelga, atento a que el gremio de docentes públicos definió en su asamblea de la semana pasada otras dos jornadas de paro para la semana próxima, en caso de que el Gobierno no mejore la propuesta.



"El derecho a huelga está garantizado y reconocido por la Constitución, no podemos menos que respetarlo, pero, al no prestar el servicio, cabe también la posibilidad de descontar los días que se pierden de clase", puntualizó el ministro de Trabajo.



La propuesta salarial ofertada por el Gobierno santafesino consiste en un incremento del 35%, dividido en tres pagos: un 18% con el pago de los salarios de marzo, un 8% con los de julio y el 9% restante en septiembre, e incluye una revisión en octubre para medir la incidencia de la inflación en el poder adquisitivo del salario.



Amsafé insiste en que el Gobierno contemple la misma propuesta "con menos tramos y adelante el pago".

Además, ratificaron que de no tener una respuesta quedaría firme el paro de 48 horas para el martes y jueves de la semana próxima.



La reunión pasó a un cuarto intermedio, por ahora sin fecha para un nuevo encuentro.