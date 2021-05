La jueza en lo Civil y Comercial de Rosario Susana Gueiler se declaró incompetente a menos de un día de presentado el recurso de amparo elevado el pasado martes por el diputado Federico Angelini en reclamo de la presencialidad en el ciclo escolar obligatorio, y remitió las actuaciones a la Justicia Federal.

Esto implica que la magistrada decidió no otorgar el recurso de amparo presentado por el diputado del PRO, que buscaba con esto suspender el decreto del pasado domingo del gobernador Omar Perotti, que suspendió las clases por esta semana en adhesión al DNU nacional para las zonas de alerta epidemiológica como lo son el Gran Rosario y el Gran San Lorenzo.

Angelini solicitaba una medida cautelar donde se declare “la inconstitucionalidad del decreto”, pero la jueza de Rosario se declaró “incompetente”, ya que argumentó “que los jueces que carecen de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública”.

De esta forma, la magistrada Gueiler finalizaba su resolución: No se pueden analizar los datos empíricos relativos a la conveniencia o no de clausurar las clases presenciales, pues ello supondría conocer cuántas escuelas hay, el estado de los edificios, el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad en la pandemia, si se ha asegurado la preservación de la salud de los docentes, si los alumnos tienen que usar transporte o pueden llevarlos sus padres, si esa actividad es contagiosa o no. (…) ya que cada ciudad, cada barrio y cada escuela presentan situaciones específicas”.