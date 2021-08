La pandemia del coronavirus golpeó de forma abrupta en la Educación, provocando que los alumnos atraviesen aislamientos prolongados, vinculaciones virtuales y encuentros con distanciamiento en burbujas.

Este cambio en la relación entre los estudiantes, docentes e instituciones tiene consecuencia a corto y largo plazo que las autoridades provinciales tienen que comenzar a atender inmediatamente.

"Nosotros no hablamos de deserción escolar, hablamos de fragilización de los recorridos. Si nos regimos por cómo se matriculan los chicos, no perdimos alumnos sino que tenemos más. Pero esto no implica que no haya habido algún debilitamiento en el recorrido", señaló la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

"Lo que tenemos que hacer ahora, con el Plan Acompañar y todos los dispositivos que se han presentado a nivel nacional, es fortalecer esas trayectorias que están en riesgo", afirmó la funcionaria y anticipó que a partir de septiembre se dará comienza al programa "Sábado Activos", donde estudiantes de 3º y 4º año de la secundaria asistirán, de forma opcional y voluntaria, a jornadas de 3 horas y media los fines de semana.

En tanto, la titular de la cartera de Educación confirmó que el ciclo lectivo 2021 finalizará en diciembre pero "el período de febrero va a ser de trabajo escolar".

Por último, Cantero aclaró que la presencialidad en las aulas se está ampliando "día a día, en el lugar donde se puede" y advirtió: "En aquellas localidades donde la matrícula es numerosa y los espacios no resultan aptos para reunir a todos los chicos, estamos trabajando con alternancia". "Todavía no hay una decisión sanitaria que elimine el distanciamiento social para la convivencia en estos tiempos pandémicos", concluyó.