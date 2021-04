Un informe sobre la situación epidemiológica en las escuelas de Rosario arrojó que el 48 por ciento (99) de los establecimientos relevados (207) tienen burbujas aisladas por contactos estrechos con casos positivos de coronavirus, informaron desde las delegaciones locales de Amsafé y ATE.

Por otro lado, el informe –que contiene datos obtenidos al 16 de abril– subraya que el 60 por ciento de las 207 escuelas (es decir, 123 establecimientos) tiene docentes o asistentes aislados por contacto estrecho sin que se haya aislado la burbuja.

En relación a quienes presentan síntomas, se registraron 66 casos en alumnos, 118 casos en docentes y 23 casos en asistentes. En tanto, el 41 por ciento de las escuelas relevadas tienen casos de Covid-19 positivo (es decir, 86 escuelas). Sobre quienes constituyeron efectivamente un caso positivo se registraron 42 alumnos, 65 docentes y 9 asistentes.

"Si pensamos que hay que restringir la vida económica, institucional y social de todo el departamento tiene que ser en forma integral, no lo planteamos en términos de escuela. Esta cifra da cuenta de algo que venia pasando días antes y que no se llegó a prever. Queremos evitar que se agudice y no lamentar situaciones mayores", señaló a la prensa Gustavo Teres, secretario de Amsafé Rosario.

Y agregó: "La ministra de Salud se está expresando de una manera alarmante. Estamos hablando del cuidado de miles de niños. Los docentes estamos vacunados con la primera dosis pero el 90 por ciento de quienes habitan las instituciones escolares no. Un tercio de la población se mueve cuando el sistema educativo se pone en funcionamiento. Reclamamos el testeo masivo de alumnos y docentes".