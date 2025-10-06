La explanada del planetario en el Parque Urquiza de Rosario será el escenario de “Caos Controlado”, la primera edición de un festival impulsado por la agrupación Haciendo Universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Será el sábado 18, de 15 a 21, con múltiples actividades abiertas y gratuitas para toda la comunidad, con eje en la defensa de la educación pública, la ciencia, la tecnología y la industria nacionales.

El festival ya cuenta con la autorización del Concejo Municipal y propone una jornada que combinará música en vivo, charlas, stands de divulgación científica y académica, y una transmisión en vivo por streaming.

Durante la tarde, se presentarán en el escenario cinco bandas locales con estilos que van desde el rock al punk y el pop alternativo: Vicio, Cuarto Propio, Cosmika Gruv, Frenesí y Grasa de Perro.

Además, distintos proyectos educativos, científicos, económicos y políticos estarán presentes en stands informativos, mostrando iniciativas desarrolladas desde el ámbito académico y estudiantil. La actividad también contará con una charla central sobre la construcción de una identidad nacional y comunitaria.

“Sentimos que hay muchas cosas que se están haciendo, muchos grupos trabajando, pero que no se cruzan, que no se visibilizan. Este festival busca poner eso sobre la mesa, mostrar que hay proyectos en marcha y que hay una comunidad que quiere construir un futuro con sentido nacional”, explicaron desde la organización.

“Caos Controlado” nace también como una respuesta cultural al contexto político y social del país y “la necesidad de pensar colectivamente un horizonte nacional que se volvió más urgente”.