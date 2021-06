En una conferencia brindada este martes, la ministra Adriana Cantero habló de cómo serían las clases los fines de semana o contraturno en caso de necesitar agregar al calendario escolar, sobre la idea de un cambio de fecha para las vacaciones de invierno, y del caso de la escuela del Opus Dei Los Arroyos en Fisherton, donde según denunciaron docentes, se brindaron clases presenciales la semana pasada. Sobre este último asunto fue contundente en la desmentida.

Cantero aseguró que en dicho establecimiento que “se los convocó en burbujas o particularmente, solo a los fines de entregarles materiales educativos”, y de esta forma negó que se hubieran brindado clases como aseguraron desde el gremio Sadop.

En torno a cambiar las fechas de las vacaciones de invierno precisó que no se está avanzando en un cambio: “Este momento no estamos pensando modificar el calendario, pero sí en función de cómo viene el contexto con las provincias vecinas hubiera una posibilidad, vamos a modificarlo. No es la única alternativa, estamos pensando la fortificación de un segundo semestre si llegamos a tener una mejor perspectiva con la baja de contagios y avance en las vacunaciones”.

Sobre esto detalló: “Sería una expansión de programas que pueden ser universales, se podría intensificar la cursada. Pero eso no significa que vamos a modificar la jornada laboral a los docentes, no lo hicimos nunca, no lo haremos en la pandemia. Podemos tener otros recursos en la planificación del sistema”.

Si pudiera haber extensión de jornadas y alguna actividad los sábados por ejemplo, o en contraturno, Cantero aclaró que “se va a planificar con reemplazantes, no con los docentes en ejercicio. Tratamos de no extender el calendario. En este momento con los demás ministros de Educación evaluamos como sería la articulación bianual con el ciclo 2022, como el de 2020 que terminó en febrero de este año. Falta tomar decisiones al respecto. No abandonamos la idea de trabajar con alternativas que fortalezcan el segundo semestre”.