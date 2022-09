Los docentes públicos nucleados en Amsafé iniciarán este martes el segundo paro por 72 horas en rechazo de la propuesta de aumento salarial del 77% del Gobierno provincial. En tanto, desde la cartera de Trabajo adelantaron que evalúan convocar a los maestros a una nueva mesa de discusión salarial una vez que finalicen los días de protestas.

La medida comenzó la semana pasada en la misma modalidad luego de que los maestros de escuelas públicas rechazaron el 31% de aumento en la revisión de este mes, que sumado al 46% otorgado en marzo proponía elevar los salarios en un 77% en todo el año.

"El paro viene muy fuerte, con un acatamiento prácticamente total en toda la provincia. Este martes habrá clases publicas en distintas zonas de la ciudad con docentes de distintas escuelas. También vamos a estar recorriendo las principales plantas aceiteras de la región generando asambleas y vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires a reunirnos con legisladores. El jueves nos vamos a movilizar a Santa Fe", contó en Si989 Juan Pablo Casiello, secretario de Amsafe Rosario.

Y agregó: "Tenemos la expectativa de que el gobierno cambie de una vez por todas de actitud y se siente a discutir y resolver el conflicto, que mejore la propuesta y que corra a un costado el tema de los descuentos. Hace muchos años que no teníamos un conflicto tan largo. Sabemos que para el conjunto de la sociedad seria importante que se resuelva de una vez y que podamos terminar el ciclo con la mayor normalidad posible pero eso depende un poco del gobierno".

En un primer momento, el Gobierno, que logró la aceptación de todos los gremios a excepción de Amsafé, respondió que no habrá una nueva oferta y anunció que descontará los 11 días de paro de agosto y liquidará los salarios sin el nuevo aumento, aunque informó que el sector pasivo sí lo percibirá.

El 31% acordado con el resto de las organizaciones en la revisión de este mes consiste en un 20% en septiembre, luego dos tramos de 7% en octubre y noviembre, y un posterior 5% en diciembre.

En tanto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) le solicitó al ministro de Educación de la Nación, Jayme Perczyk, que medie en el conflicto.

Con la firma de la secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, el texto le pide a Perczyk “que arbitre la correspondiente instancia entre las partes en conflicto" y requiera al Gobierno provincial "que rectifique su decisión, absteniéndose de efectuar cualquier tipo de descuento a los docentes".

En ese sentido, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia para tratar de evitar esos descuentos y solicitar una convocatoria a paritarias con una nueva oferta.

En respuesta, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificó que "el día no trabajado no se liquida", y sostuvo que la paritaria continúa abierta, pero que no habrá una nueva oferta salarial.