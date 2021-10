Este miércoles, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, y la ministra de Educación, Adriana Cantero, mantuvieron una nueva reunión paritaria con los gremios docentes, tras los tres días de paro de Amsafe. Sonia Alesso, secretaria general del gremio, destacó "haber logrado retomar el diálogo" y detalló los requerimientos que se plantearon.

La discusión pasó a cuarto intermedio para este viernes y para el próximo lunes para tratar distintos temas. "El viernes vamos a entregar un relevamiento provincial de la problemática de IAPOS y va a estar presente su director provincial. Y el día lunes es para nosotros es el último plazo que el gobierno tiene para presentar una nueva propuesta que sea sometida a discusión", explicó.

En ese sentido, Alesso planteó que apelan "a la voluntad del gobierno, de la buena fe negocial que está planteada en la ley paritaria, el cese de las amenazas y de una posición hostil especialmente hacia nuestro gremio, que es el mayoritario de la docencia santafesina".

Durante la audiencia, Amsafe planteó varias cuestiones. "La primera es que el tema de los decretos que sufrieron luego del conflicto, son conflictos que desconocen la legalidad y no tienen antecedentes en la historia de la provincia. No hemos tenido antecedente de que haya dos decretos que definan pagarle a un sector de la docencia un aumento y al otro no. Por lo tanto, hemos planteado que son arbitrarios e ilegales. Lo mismo que la amenaza de los descuentos", argumentó la gremialista.

Y amplió: "Hemos planteado la necesidad de que dentro de la ley de paritaria provincial hay instancias de mediación para resolver el conflicto y entendemos que son fundamentales".

Por último, concluyó: "El gobierno tiene que demostrar la voluntad política de resolver este conflicto que afecta no sólo a los docentes sino a toda la comunidad educativa".

La oferta inicial de la Provincia fue de un aumento salarial del 17%, que fue aceptado por los trabajadores estatales y los docentes privados, menos por los docentes del sector público. Amsafe espera que el conflicto se resuelva en los próximos días.