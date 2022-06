El próximo 15 de junio, el magisterio de Santa Fe tiene elecciones internas de su entidad gremial. Después 16 años y medio al frente de la Amsafé, Sonia Alesso se corre del cargo de la comisión directiva para dejar lugar a "una lista de renovación", según ella misma calificó. Y para seguir ocupándose como jefa de la Ctera, así como también de la Internacional de la Educación.

La histórica dirigente explicó en el programa Nadie es perfecto al aire de Sí 98.9 que en la votación se definirá a los próximos representantes del sindicato de la docencia pública por el período 2023-2026, tanto de la comisión directiva provincial como de las 19 delegaciones departamentales del sindicato.

En cada elección participan alrededor de 23 mil afiliados, aproximadamente el 50 ó 60% del padrón, con la clásica metodología de voto secreto en las urnas que se instalarán ese día en las escuelas. "Veremos si en esta oportunidad llegamos a ese número de votantes, dado que sabemos que hay muchos maestros enfermos por la nueva ola de covid, que nos tiene preocupados", dijo Alesso.

Habrá dos listas provinciales en disputa. Una es la del Frente Trabajadores de la Educación, que es la propuesta oficialista, y que lleva a Rodrigo Alonso como candidato a secretario general, en el lugar que actualmente ocupa Alesso. El dirigente hasta ahora se viene desempeñando como secretario seccional de Amsafe La Capital. Roque Jaime, por su parte, es quien peleará por la dirección de la seccional Rosario, una seccional que hace años está en manos de la oposición y es uno de los bastiones electorales reacios al oficialismo desde hace largo. La lista opositora -Frente por una Amsafé Democrática- estará encabezada por Gustavo Terés, actual secretario en Amsafe Rosario, y Verónica Zonteponte, como adjunta 1°.

Además de los dirigentes provinciales, se vota a los delegados seccionales de los 19 departamentos. En todos ellos está la lista Frente Trabajadores de la Educación, y en 16 de ellos habrá dos listas en disputa. Solo en tres departamentos (Las Colonias, San Justo y 9 de Julio), se presenta una lista única, que es la oficialista.

“Yo no me vuelvo a postular y me voy a dedicar a Ctera como lo vengo haciendo en este tiempo. Hay una gran expectativa por la renovación de dirigentes muy jóvenes que tiene el desafío de llevar adelante una etapa difícil”, pronosticó Alesso sobre el futuro de los dirigentes que ungió para la conducción de unos de los gremios más importantes de la provincia de Santa Fe.

“Hay que estar a la altura de las circunstancias", puntualizó." Es necesario seguir peleando porque la derecha está trabajando en una fuerte estigmatización a los docentes que puede repercutir en una pérdida de derechos y el tema de las jubilaciones que dicen si ganan la van a modificar”, advirtió y recordó que el mensaje de estos sectores es “eliminar el Ministerio de Educación”. Alesso instó también a cuidar "lo obtenido en base a la lucha". “Hay que estar atentos porque la derecha nunca fue democrática y cada vez que triunfó quitó conquistas sociales”, remarcó.

Más allá del clima electoral, Alesso aprovechó el momento de la entrevista para evidenciar la falta de dialogo que mantienen con el gobierno provincial que niega una convocatoria y reapertura de paritarias, cuando esto si sucede a nivel nacional, donde la dirigente docente lleva adelante los destinos de Ctera.

“Esperamos que el gobierno provincial nos convoque cuanto antes porque hay una inflación importante y es necesario que los salarios no pierdan”, insistió y argumentó que muchas provincias ya están discutiendo esta apertura para la suba de salarios, que en el caso de Santa Fe se deben adelantar las cuotas de agosto septiembre y pasar del 45% de aumento al 60% que es una estimación de lo que será la inflación al término de 2022.

Audio de la nota completa.