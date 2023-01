AH!, la plataforma digital para capacitar en IT de manera online

AH! E-learning se caracteriza por ofrecer a los usuarios de LATAM diferentes Cursos Online Tecnológicos dictado por profesionales IT, brindando la opción de asistir en vivo o cursando con clases grabadas. “Esta última permite que te capacites donde quieras, como puedas y de la manera más cómoda”, destacó Sol Navoni, CEO y fundadora de AH!

“Sabemos que hay mucha demanda dentro del rubro IT, generando una problemática en las empresas para cubrir dichas posiciones por la falta de recursos IT. Por ende, consideramos una buena idea lograr no solo gestionar todo el proceso de búsqueda y selección IT (como lo venimos realizando hace más de tres años con todo el Equipo de AH!) sino también ampliar nuestros servicios IT para capacitar a personas que tengan mucha actitud en aprender”, agregó.

Navoni precisó que los precios serán flexibles y accesibles según los lenguajes tecnológicos, donde incluiremos becas y descuentos para que aprender no sea un impedimento e imposibilidad. Las capacitaciones están dictadas por Profesionales IT y una vez finalizados los cursos, tendrán prácticas para obtener certificados logrando ampliar sus conocimientos.

En la actualidad trabajamos con más de 40 empresas vinculadas a la tecnología y varias de ellas serán puntos de partidas para que Juniors o Trainers puedan realizar pasantías o practicas según sus necesidades en el mercado laboral.

Somos la Primera consultora especializada en Selección IT que invierte en una Plataforma Educativa Digital IT. Este nuevo servicio IT de AH! Consultora no solo va a brindar la posibilidad al alumno/a en capacitarse sino también postularse a nuestras ofertas laborales IT de LATAM (remoto).

Estamos orgullosas de lograr proyectarnos a largo plazo, en Equipo y con mucha Actitud, innovando constantemente dentro de un mercado en constante cambio y lleno de desafíos, finalizó Navoni.