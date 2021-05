Un grupo de familiares de alumnos en edad escolar difundió una carta dirigida al gobernador Omar Perotti con un mensaje contrario al que se viene divulgando en reclamo de mayor presencialidad, y llevaron su propuesta de construcción colectiva para “garantiza mejor conectividad a cada alumno” a la vez de un sistema superador de lo que dieron en llamar “presencialidad optativa”.

Son familias de diferentes escuelas de Rosario, en su mayoría públicas del macrocentro, pero su objetivo es “que llegue a la mayor cantidad de instituciones para tener una voz lo más plural posible, sin arrogarnos la representatividad de nadie”. Ya le acercaron la propuesta al gobernador Omar Perotti, a través de sus asesores, y este viernes piensan acercarle también su mirada al Ministerio de Educación en su sede de Rosario.

Manifestaron su preocupación sobre la postura “individualista” de madres y padres “que se arrogan la representatividad, con concentraciones en plena alerta epidemiológica, escudados en la lucha por lo que llaman un bien supremo”, porque en su mirada a la escuela se puede volver pero citando a Adriana Puiggrós aseguraron que “la tragedia es perder la vida, que se enfermen chicos, que queden secuelas”.

En tal sentido analizaron sobre distintas formas de sostener la educación en pandemia sumando a los sindicatos, especialistas en educación y compañeres docentes, “en equipos que garanticen que quién lo necesite acceda a la virtualidad y quien lo necesite pueda tener un seguimiento educativo más personalizado. Se podría garantizar conectividad en todas las escuelas”.

Nucleados bajo el nombre “Familias por la salud y la educación pública”, respondieron de forma colectiva a algunas preguntas para dar a conocer su punto de vista en torno al regreso o no de la presencialidad, algo que se espera definir este sábado.

—¿Cómo se llevaría a cabo esta idea de "presencialidad optativa"?

—Lo que estamos presentando es una propuesta a construir colectivamente. Pero en principio, nos parece que lo de la presencialidad optativa, puede ser de rápida implementación y puede ayudar a descomprimir tanto a nivel sanitario como a nivel político.

Sabemos que esta propuesta puede no adaptarse a la realidad de todas las familias e instituciones escolares, por eso es una propuesta. No obligaría a nadie a hacer nada pero permitiría que aquellas familias que decidan que sus hijes se queden en casa puedan hacerlo sin sufrir, luego, posibles sanciones por parte del sistema educativo. Como por ejemplo que no los dejen pasar de grado/año o que los dejen libres por faltas o cualquier otra cosa que puedan plantear.

Con esta propuesta no queremos sobrecargar la tarea docente, que entendemos es central en la educación, la no presencialidad no implica que no haya clases les docentes y familias trabajan para que eso se dé de otra manera. Es por eso que estamos a disposición para trabajar en conjunto.

La propuesta es poder construir entre todes, docentes, sindicatos, familias, Estado, escuelas para que todes les niñes y docentes estén incluides.

Queremos sumar otra voz a la casi única opinión que los medios de comunicación están difundiendo continuamente y por supuesto a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una manera de expresar lo que estamos pensando. Por eso también lanzamos una campaña por Change.org para juntar firmas.

—Ponen el acento en "garantizar la conectividad"

—La iniciativa fue acercada a los sindicatos docentes tanto a nivel local como provincial. Es una propuesta muy reciente, se están pensando foros de debate y encuentro con los gremios y familias, pero es todo a construir.

Lo que planteamos con respecto a la conectividad es que se podría garantizar en todas las escuelas, pero es una cuestión política así como se definió fortalecer el sistema de salud.