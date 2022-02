¿Cómo la tutoría en línea beneficia a los estudiantes?

El auge de lo virtual viene siendo muy importante en este último tiempo, lógicamente impulsado por la situación epidemiológica que se viene atravesando desde hace casi 2 años. Gracias a esto, los profesores en línea vienen siendo una de las principales búsquedas de los estudiantes, preocupados por las actividades escolares que deben realizar en sus casas. Pero cuáles son los beneficios de las tutorías en línea para los jóvenes.

Atención individual

Generalmente, las aulas suelen contar con más de 25 alumnos y tan sólo un profesor para todos ellos, algo que claramente no permite que el profesional les brinde la atención individual necesaria para cada estudiante. Por el lado de los tutores, estos te ofrecen toda su atención a ti, el 100% de ella, además de que en una tutoría individual podrás comentar y despejar todas tus dudas, logrando avanzar a tu ritmo de una manera propicia y seguro de que aprendés de formas efectiva.

Mayor rendimiento académico

Son cada vez más los estudios que revelan que el correcto apoyo de un tutor o realizar tutorías regulares (aproximadamente una o dos veces por semana), incrementa casi un 80% el rendimiento académico de los estudiantes. Esto demuestra a las claras la importancia de un profesor particular que te ayude en las materias que necesités. ¿Hay una asignatura que te cuesta más que el resto? BuscaTuProfesor online y olvídate de ese problema.

Apoyo continuo

Lo normal es que los estudiantes soliciten ayuda solamente en época de parciales o finales, pero debemos decir que esto es un error. Lo ideal es procurar que el apoyo recibido sea constante, y que la frecuencia de las sesiones con el tutor sea de una vez por semana o cada 15 días, lo que permitirá reforzar los contenidos vistos en clase y que, en temporada de exámenes, el repaso sea bastante más sencillo y no existan los pensamientos de inseguridad en el estudiante.

Fortalece seguridad y autoestima

Creo que todos (o casi todos) tuvimos la experiencia de no realizar una pregunta durante la clase ya sea por las críticas que otros compañeros nos puedan hacer o por simple timidez. En contraposición, el profesor particular sirve para aumentar tu seguridad a la hora de resolver problemas, y también se encarga de realzar tu autoestima debido a que te permite estar consciente de tus virtudes y capacidades.

Optimiza la capacidad organizativa

La organización es una habilidad poco frecuente en un estudiante, pero es clave para que mejore en sus deberes académicos. El tutor dejará que te enfoques en tus prioridades y, para conseguir los mejores resultados, deberás contar con el espacio adecuado y un horario definido para tus tareas. Hacer esto dejará que aproveches mejor tú tiempo y realices tus actividades o hobbies sin preocupaciones. Si cuentas con horarios ajustados, buscatuprofesor online que seguramente haya alguno que se adapte a ti.

Conocimiento de las habilidades propias

Otro aspecto positivo de contar con un profesor particular, es que comenzarás a conocerte mejor a ti mismo, ya que, mientras recibes apoyo y tienes nuevas experiencias, surgen esas habilidades tuyas (numéricas, verbales, etc.) que aún no conocías o que, por una mala experiencia, crees que no eres bueno o que no serás capaz de aprender. Esto último suele suceder en cursos relacionados con área científica o numérica, como matemática o física. Creer que no eres capaz es una percepción errónea que debes eliminar cuanto antes.

El estudiante olvida su timidez

La privacidad que brinda una tutoría en línea es muy beneficiosa sobre todo para estudiantes tímidos o no tan familiarizados con la materia, ya que les permite preguntar y opinar sin las limitaciones propias de una clase grupal. Sumado a esto, estudios han demostrado que los alumnos con tutor pueden ser los que más activamente participan en el salón de clases.

Canal de Comunicación familiar

Aunque quizá algunos no lo demuestren, los estudiantes valoran el hecho de poder conectarse con su tutor de la misma manera en la que se conectan con amigos o familia. Además de la ya mencionada comodidad de la conexión por celular o tableta, es mucho más natural conversar con el profesional en su forma de comunicación habitual.