El Concejo Municipal de Rosario aprobó una modificación a la Ordenanza Nº 9.368 que dispone la colocación de estaciones de carga solar para teléfonos móviles en distintos espacios públicos de la ciudad. La iniciativa fue presentada por la concejala María Fernanda Rey y busca facilitar el acceso a energía limpia y gratuita para los ciudadanos.

La medida pretende combinar tecnología, sustentabilidad y acceso público. Según establece la normativa, cada estación contará con paneles solares diseñados para funcionar incluso en condiciones de baja luminosidad. Además, deberán ser accesibles, durables y resistentes a las inclemencias del tiempo. Se exigirá también que incluyan al menos tres puntos de carga con distintos tipos de conectores y puertos USB, con el objetivo de adaptarse a la diversidad de dispositivos móviles existentes.

Los cargadores estarán ubicados en lugares estratégicos, no solo por su alto tránsito, sino también por la necesidad de garantizar su cuidado y seguridad. Algunos de los puntos seleccionados son la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno”, la explanada del Parque de España, y plazas emblemáticas como San Martín, 25 de Mayo, Alberdi, Che Guevara y el Balneario La Florida.

El mantenimiento de estas estaciones quedará a cargo de la autoridad que determine el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), según lo establece el nuevo artículo incorporado a la ordenanza.

La propuesta se enmarca en políticas de promoción del uso de energías renovables y de mejora en la infraestructura urbana al servicio de los ciudadanos.