OpenAI, la compañía estadounidense creadora de ChatGPT, se unió con Sur Energy para construir un centro de datos de gran escala dedicado a la inteligencia artificial en la Patagonia.

El proyecto, presentado ante el presidente Javier Milei y su gabinete, fue bautizado Stargate Argentina y prevé una capacidad de 500 megawatts alimentados íntegramente con energía renovable.

Según precisaron desde las compañías, la inversión estimada ronda entre US$20.000 y US$25.000 millones y será ejecutada a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud de primer nivel, apoyada en un contrato de compromiso de compra de energía por parte de OpenAI.

Cabe recordar que la compañía creadora del ChatGPT contará con los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI para este emprendimiento.