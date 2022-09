La pyme Kovi, que fabricó más de 10 millones de barbijos Atom Protect y facturó más de mil quinientos millones de pesos, se reinventa pasada la pandemia. Ahora apuestan a nuevos productos que sigan en la línea de aplicar ciencia y nanotecnología a la producción textil.

Como sucedió en marzo de 2020, cuando la fábrica de toallas debía permanecer cerrada por el aislamiento y apostó a aplicar sus conocimientos para diseñar el “mejor barbijo del mundo”, las condiciones cambiaron nuevamente y hoy los barbijos ya solo representan el 10 por ciento de su producción. Sin embargo, la pequeña empresa ya capitaliza la experiencia adquirida para crear ropa “antiviral” y “colitas anti-piojos”

Alan Gontmaher, dueño de la PYME Kovi SRL, adelantó en diálogo con la prensa los nuevos productos que lanzarán en menos de dos meses: por un lado, colitas para el pelo que eliminarán los piojos y evitarán el contagio, ideales para los más chicos; y ropa anti-mosquitos, un plan en el que trabaja el empresario junto a su equipo de investigadores hace más de dos años.

“Es un problema para los chicos en general que van al colegio, y con estas colitas se ahuyentan, se impide el contagio, y si ya saltaron a la cabeza, repele para que no haya un contagio masivo”, explicó el empresario.

En cuanto a la ropa repelente de mosquitos expresó que “nos ayudará a combatir el dengue, pero también evitará la molestia de los mosquitos. En el presente, la empresa ya tiene un repelente en aerosol de acción prolongada, capaz de evitar que se acerquen insectos pero apostamos a ir un paso más".

"Continuamos con toda la línea de hogar, de toallas, además incorporamos tecnología a toallas que ahora no tienen olor, son auto-sanitizantes, eliminan hongos y bacterias. Tenemos desarrollos de textiles funcionales que repelen piojos, mosquitos y pulgas. El textil necesita esta vuelta de tuerca. Si la industria no apuesta a la ciencia no va a tener competitividad en los próximos años", cerró el empresario.