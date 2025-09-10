Llega a Rosario el encuentro más grande de inteligencia artificial

Después de una exitosa edición en Buenos Aires que reunió a casi mil personas, AI Weekend continúa su recorrido federal y llega por primera vez a Rosario. El evento se realizará los días 26, 27 y 28 de septiembre en la Estación Fluvial de Rosario, con una propuesta única para quienes quieren incorporar inteligencia artificial a sus proyectos, sin necesidad de saber programar.

AI Weekend Rosario propone tres días de inspiración, aprendizaje y acción en torno a la IA aplicada a la creatividad, los negocios y la innovación. El evento reúne a referentes de empresas líderes junto a emprendedores, creativos y profesionales de diversas disciplinas que buscan transformar ideas en soluciones reales.

El espíritu de AI Weekend es claro: no es necesario ser técnico para sumarse al futuro. Este encuentro está diseñado especialmente para perfiles curiosos, emprendedores y creativos que quieren entender, experimentar y liderar el cambio que la IA ya está generando en todas las industrias.

“AI Weekend tiene algo de magia. En cada edición vemos cómo los asistentes se sumergen en la experiencia y concluyen la hackatón no solo con nuevos conocimientos, sino también con una mirada renovada. Ese cambio es lo que después llevan a su trabajo, a sus estudios o a sus proyectos, encarando sus actividades de una manera distinta. Si logramos eso, sentimos que nuestro objetivo está cumplido, porque ese es, justamente, el propósito de AI Weekend”, expresó Emiliano Panelli, creador del evento.

Charlas, workshops y una hackatón para crear con IA

Durante las tres jornadas habrá más de 10 charlas y espacios de formación práctica donde se abordarán casos reales de aplicación de IA en arte, comunicación, música, storytelling, educación, salud y negocios. Además, se realizará una nueva edición de la hackatón intensiva, donde equipos multidisciplinarios tendrán el desafío de crear en 36 horas una app o plataforma impulsada por IA. La hackatón es uno de los momentos más esperados del AI Weekend, una experiencia única diseñada para que los participantes puedan desarrollar una app o plataforma desde cero. Formando equipos, definiendo problemas reales y utilizando IA para crear soluciones prácticas, en este espacio, los asistentes ponen a prueba sus habilidades en un entorno colaborativo, dinámico y desafiante.

En la edición llevada a cabo en Buenos Aires se presentaron 28 proyectos con equipos multidisciplinarios que desarrollan soluciones con IA en áreas como salud, agro, finanzas, recursos humanos y educación.

Santiago Casey, Country Manager de Endava Argentina, empresa que sponsorea el hackaton sostuvo: “estamos convencidos de que la innovación y el talento se potencian cuando surgen oportunidades de hacer comunidad e idear más allá del ritmo diario, por eso, será un placer liderar el hackathon de AI Weekend en septiembre en Rosario”.

Además, destacó que “acompañar a los participantes del encuentro a llevar sus ideas al siguiente nivel, sumando además nuestra visión como compañía AI Native es algo que nos entusiasma”.

Finalmente, Casey sostuvo que “el factor humano sigue siendo clave en esta nueva era de la tecnología y el talento local tiene un enorme potencial para crecer y convertir ideas en soluciones reales”.

Las entradas para AI Weekend Rosario ya están disponibles en la web del evento:

👉 https://aiweekend.tech

Hay descuentos por compra anticipada hasta agotar cupos.