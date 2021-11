El vínculo entre una abuela y sus nietos puede ser muy importante, pero ¿qué pasa en su cerebro cuando los mira? Pues que las zonas que se activan están relacionadas con la empatía emocional, lo que sugiere que tienden a sentir lo mismo que los pequeños cuando interactúan con ellos.

Un equipo de científicos de la Universidad de Emory (Estados Unidos) ha escaneado el cerebro de abuelas mientras miraban imágenes de sus nietos pequeños para establecer un instantánea neuronal de ese vínculo intergeneracional.

"Lo que realmente salta a la vista de los datos es la activación en áreas del cerebro asociadas a la empatía emocional", dijo James Rilling, profesor de antropología de Emory y autor principal del estudio.

La actividad de esas zonas cerebrales “sugiere que las abuelas están orientadas a sentir lo que sienten sus nietos cuando interactúan con ellos”. Si el niño sonríe ella siente su alegría y si llora sienten su dolor y la angustia, indicó Riling.

Las regiones cerebrales que se activan no son las mismas cuando la mujer mira la foto de su nieto o la de su hijo adulto. En este último caso hay una mayor activación en un área asociada a la empatía cognitiva.

Esto indica que pueden estar tratando de entender cognitivamente lo que su hijo adulto está pensando o sintiendo y por qué, pero no tanto desde el punto de vista emocional, indica la investigación que publica Proceedings of the Royal Society B.

"En neurociencia están apareciendo pruebas de la existencia de un sistema global de cuidados parentales en el cerebro", dijo Rilling y el grupo quería estudiar cómo las abuelas podrían encajar en ese patrón.

Los seres humanos son criadores cooperativos y, aunque a menudo asumimos que los padres son los cuidadores más importantes junto a las madres, en algunos casos las abuelas son la principal ayuda, agregó.

De hecho, la "hipótesis de la abuela" postula que la razón por la que las mujeres tienden a vivir mucho más allá de su edad reproductiva es porque proporcionan beneficios evolutivos a su descendencia y a sus nietos.

El equipo reclutó a 50 mujeres sanas que completaron un cuestionario con detalles sobre el tiempo que pasan con sus nietos, las actividades que realizan juntos y el afecto que sienten por ellos.

Además se sometieron a una resonancia magnética funcional (fMRI) para medir la función cerebral mientras veían imágenes de su nieto, de un niño desconocido, del padre del mismo sexo del nieto y de un adulto desconocido.

Los resultados mostraron que, mientras veían imágenes de sus nietos, la mayoría de las participantes mostraban más actividad en las áreas cerebrales relacionadas con la empatía emocional y el movimiento.

Las abuelas que activaron más fuertemente las áreas involucradas con la empatía cognitiva al ver imágenes de su nieto habían indicado en el cuestionario que deseaban una mayor participación en el cuidado del pequeño.

Comparando los datos con un estudio anterior sobre padres que miraban imágenes de sus hijos, las abuelas, como término medio, activaban con más fuerza las regiones relacionadas con la empatía emocional y la motivación.

Riling consideró que estos resultados “se suman a la evidencia de que parece haber un sistema global de cuidado de los padres en el cerebro, y que las respuestas de las abuelas ante sus nietos se asignan a él".

El estudio abre la puerta otras preguntas y sería interesante estudiar también la neurociencia de los abuelos y cómo sus funciones cerebrales pueden diferir entre culturas, según los autores.

(EFE)