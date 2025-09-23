La Experiencia Endeavor Rosario 2025 llega el jueves 25 de septiembre al Salón Metropolitano del Alto Rosario, desde las 8.30 hasta las 18 horas. Se trata de una jornada pensada para emprendedores, inversores y líderes de la región, con el objetivo de compartir aprendizajes, inspirar y generar conexiones de alto valor.

El evento contará con un panel de speakers de primer nivel. Entre ellos, Alejandro Larosa (Agrofy), Alejandro Vázquez (Tiendanube), Mariano Saenz (Winclap), Facundo Díaz (/q99), Fredi Vivas (RockingData), Julieta Porta (SphereBio) y los creadores de Cósmico, Sam Trottier y Hernán Regiardo. Cada uno compartirá su recorrido y aprendizajes en industrias que van desde el agro y la biotecnología hasta la inteligencia artificial y el comercio electrónico.

También habrá un panel sobre transformación digital del agro, moderado por Bernardo Milesy (GLOCAL LatAm), que reunirá a referentes como Juan Manuel Baruffaldi (DeepAgro), Nicolás Larrandart (Auravant) y Fernando Martínez de Hoz (Zoomagri). La propuesta busca mostrar cómo la innovación tecnológica impacta en sectores productivos clave para la Argentina.

Además, se ofrecerán capacitaciones y talleres prácticos. Entre ellos, “Cómo potenciar tu marca personal con IA” a cargo de Yuliana Bustamante (Endeavor), “Escalá tu emprendimiento vendiendo más y mejor” con Marcelo Rabinovich (Emprender América) y una masterclass de Tiendanube sobre cómo llevar un negocio online al siguiente nivel.

Durante toda la jornada funcionarán espacios especialmente diseñados para potenciar la experiencia de los asistentes. En Endeavor Mentors, especialistas darán mentorías grupales en finanzas, marketing, sostenibilidad y estrategia. El Club del Pitch será un espacio donde emprendedores presentarán sus proyectos y recibirán feedback en vivo de un jurado. El cierre estará a cargo de la tradicional Networking Party, con música y un ambiente distendido para generar nuevas conexiones.

La Experiencia Endeavor Rosario es una oportunidad para inspirarse con historias reales, sumar herramientas y expandir la red de contactos. Las entradas están disponibles en endeavor.org.ar, y más información puede encontrarse en Instagram @endeavorrosario.