Google presentó el informe “El año en búsquedas”, el resumen anual que analiza cuáles fueron los términos que despertaron mayor interés durante 2022 en Argentina.

El fútbol es una pasión única en nuestro país y quedó plasmado en las listas: los partidos de Eliminatorias, el Mundial y el fanatismo por la Selección Argentina se encuentra en el centro de la escena, aunque también dijeron presente el campeonato local y un equipo nacional que sorprendió en la Liga. Pero eso no fue todo: el Censo digital, los subsidios y otros acontecimientos locales, como los recitales musicales, se colocaron en el centro de atención.

Las principales tendencias de búsqueda en Argentina

El Censo digital es la tendencia número uno de búsqueda en 2022. Doce años después de la última edición, se realizó por primera vez en formato digital y no dejó de despertar preguntas como “¿Qué es el censo?” y “¿Cómo hacer el Censo digital?”.

En segundo lugar se ubica Mundial 2022, y todo lo que sucede alrededor del campeonato de fútbol más importante del mundo generó interés entre los argentinos. De hecho, Argentina vs. Arabia Saudita —el primer partido de la selección en esta copa— se convirtió en uno de los partidos que despertaron mayor curiosidad, mientras que ¿Qué hora es en Qatar? se ubica como la pregunta más hecha en Google en 2022, seguida por otras como ¿Cómo se llama la mascota del Mundial 2022? y ¿Por qué Holanda se llama Países Bajos? Otros momentos relacionados con el fútbol, como la gran final de Argentina vs. Italia en la Copa de Campeones Conmebol-UEFA y los amistosos previos al inicio del Mundial son parte de las tendencias de búsqueda. Pero no solo fue amor por la albiceleste: la Liga Argentina y el equipo Atlético Tucumán escalaron alto en la lista, mientras que el PSG —equipo francés donde juega Lionel Messi— también generó curiosidad entre los argentinos.

Sin embargo, no todo fue deporte: las personas en la Argentina se preguntaron por acontecimientos internacionales de gran relevancia como el conflicto entre Ucrania y Rusia, que disparó consultas como ¿Por qué Rusia invade Ucrania? o ¿Qué es la OTAN? A nivel local, cobraron importancia temas de coyuntura como el Subsidio luz y gas, y el anuncio en mayo del IFE 4 con preguntas como ¿Cómo saber mi CBU?, ¿Cómo saber si cobro el IFE?, ¿Cómo sacar el pase sanitario?, ¿Por qué renunció el Ministro de Economía? y ¿Por qué sube el dólar? Un dato curioso a destacar: los argentinos continúan consultando en Google los motivos de algunos feriados puente: ¿Por qué es feriado el 17 de junio? y ¿Por qué es feriado el 7 de octubre? son algunos de los ejemplos reflejados en las listas.

Las personalidades destacadas del año. El primer lugar lo ocupó el periodista, productor y presentador Gerardo Rozín, después de su fallecimiento el pasado 11 de marzo a sus 51 años de edad. Le siguieron otras personalidades del mundo del entretenimiento local que fallecieron este año como Julieta Vallina, Carlitos Balá y El Noba, y otras figuras internacionales como Taylor Hawkins y la Reina Isabel. Completan la lista Rusherking, Shakira y Will Smith, por lo sucedido en la entrega de los premios Oscar.

Los acontecimientos que dejaron una huella entre los argentinos. Una vez más, el deporte causó furor en la vida de las personas y esto quedó demostrado no solo por el interés que se generó alrededor del fútbol, sino también por el abierto de tenis Australia Open, en el que participaron algunos deportistas argentinos. Además, la música tuvo un papel muy importante este año, donde los recitales volvieron a congregar a miles de fanáticos en diversos estadios de Buenos Aires: Coldplay, con su récord local alcanzando los 10 conciertos, y el festival internacional Lollapalooza 2022 fueron tendencia en Argentina. El paro de colectivos que tuvo lugar en octubre en el interior del país y Semana Santa 2022 completan la lista.

La música, el hit del 2022. Lejos quedaron los días de cuarentena y este año el país recibió la visita de varios artistas internacionales, además de las estrellas nacionales que ocuparon la escena local. ¿Quién lidera este ranking? Tini Stoessel, la cantante argentina que es un éxito en el país y alrededor del mundo, acompañada por otros artistas locales como Wos, Duki, La Renga y Abel Pintos. Por su parte, el segundo lugar lo ocupó la legendaria banda de rock Kiss, seguido de Coldplay y otros artistas internacionales como Metallica, Daddy Yankee y Ricardo Arjona.

Las series, películas y programas de TV que marcaron este año. Además de la música, el entretenimiento nunca está lejos del interés de las personas del país. Volvió Gran Hermano y alcanzó el puesto número uno en las búsquedas de la categoría. Las producciones argentinas ocuparon varios lugares en las listas, con “Argentina, 1985” y “El Encargado”, y la completan creaciones internacionales que van desde novelas románticas y ciencia ficción hasta docuseries: “Café con aroma de mujer”, “Dahmer”, “Heartstopper”, “Jurassic World Dominion”, “Doctor Strange”, “Top Gun” y “Thor: Love and Thunder”.

“El año en búsquedas” es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet. El informe ofrece una perspectiva única de los principales eventos del año con base en las búsquedas de mayor crecimiento realizadas en el país en diferentes categorías.

¿Cómo se elabora el ranking?

Se estudió un conjunto de más de mil millones de búsquedas que la gente realizó en Google durante el año. Para hacerlo, se utilizaron datos de múltiples fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas. Luego se filtró el spam y las búsquedas repetidas para que las listas reflejen el verdadero espíritu del año.