Científicos anunciaron que resucitarán al dodo, un ave extinta hace tres siglos

La empresa de biogenética estadounidense Colossal Biosciences anunció que traerá a la vida al dodo, una especie extinguida hace más de 300 años. Se trata de un avance relevante en la restauración de especies al lograr cultivar células germinales primordiales de paloma y desarrollar gallinas editadas genéticamente que actuarán como portadoras.

Este hito, descrito por la compañía como un paso decisivo, permitiría la reintroducción de miles de ejemplares del ave no voladora, desaparecida hace más de 300 años, en los bosques de Mauricio en un plazo de cinco a siete años, según estimaciones recogidas por The Guardian.

No es la primera vez que la compañía llama la atención de la sociedad por sus proyectos genéticos, ya que hace unos meses confirmó la desextinción del lobo terrible, una especie desaparecida hace más de 10.000 años.

Según Ben Lamm, director ejecutivo de Colossal, el plazo estimado para ver de nuevo dodos en la Tierra sería de entre cinco y siete años. La empresa trabaja con grupos conservacionistas en Mauricio, su antiguo hábitat, para identificar lugares libres de depredadores invasores donde puedan prosperar.