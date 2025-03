¿Qué tipo de internet me conviene contratar en Rosario?

Ya sea para trabajar, para estudiar o para el entretenimiento propio o familiar, el acceso a internet en el hogar se ha convertido, prácticamente, en un servicio básico a tener en el hogar.

A la par de esta demanda, las empresas prestadoras de servicios han ido mejorando su conectividad y ampliando la cantidad de planes y combos para brindarles mayores opciones a los usuarios.

Por eso, y frente a este abanico de posibilidades, optar por un plan de internet hogar puede ser un tanto complejo si no se cuenta con un conocimiento básico al respecto.

Para hacer frente a ello, a continuación, te ofrecemos una guía con las principales cuestiones a tener en cuenta para contratar un servicio de internet en Rosario acorde a tus necesidades.

Cobertura y disponibilidad

Antes de cualquier especulación sobre cuál plan es más o menos adecuado, es fundamental chequear que el servicio que estás pensando en contratar tiene cobertura y disponibilidad en tu barrio o domicilio.

Por ejemplo, la fibra óptica es una opción sumamente recomendable, sin embargo, por cuestiones de infraestructura, existen muchas zonas a las que este tipo de conexión no ha llegado imposibilitando, así, a los usuarios optar por ella.

Para corroborar qué tipo de servicio llega a tu zona, es recomendable que te contactes con un asesor de la empresa prestadora que prefieras para evaluar sobre las opciones disponibles.

Tipo de conexión

Como se mencionó anteriormente, en cuanto al tipo de conexión, la fibra óptica es de las mejores opciones del mercado y la más recomendable para instalar en caso de que esté disponible. Sus ventajas residen en que permite una mayor velocidad de navegación y una mejor estabilidad, volviéndola una opción más confiable y, sobre todo, ideal para hogares con múltiples conexiones en simultáneo.

Una de las alternativas y muy común aún en muchas zonas es la conexión a través de cable coaxial. A diferencia de la fibra óptica, las velocidades suelen ser menores y la conexión un tanto más inestable, sin embargo, siguen siendo una opción más que aceptable.

En caso de zonas rurales, donde la conexión física por cable suele no llegar, cada vez se está popularizando más el internet satelital que, aunque la conexión no es del todo estable y sufre intermitencias, no deja de ser una opción a contemplar ante la imposibilidad de otra cobertura.

Velocidad de conexión

La velocidad de conexión es un aspecto muy importante a considerar, principalmente, para no contratar un servicio que, luego, no logre abastecer la cantidad de dispositivos conectados.

Así, por ejemplo, una conexión de hasta 100 Mbps bien va para un hogar con una navegación básica a través de una computadora o el teléfono tanto en redes sociales o canales de streaming.

En caso de que haya múltiples dispositivos conectados y el internet sea utilizado para realizar teletrabajo, videollamadas, jugar online u otras actividades que requieran mucho consumo de datos, lo recomendable es ir por planes de 200 Mbps en adelante.

Del mismo modo, en familias numerosas donde la cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo suelen ser muchos, cuanto más alta sea la cantidad de megabytes, mucho mejor.

Costo de los servicios

Claro que, vinculado a los puntos antes mencionados, el costo de los servicios es un aspecto a considerar.

En este sentido, es importante realizar un relevamiento por los distintos planes ofrecidos por las empresas prestadoras para optar por aquel que mejor se ajuste a las necesidades de tu hogar.

A su vez, suelen haber descuentos si se abona a través de débito automático, promociones por la contratación de servicios adicionales, como puede ser el cable o plataformas de streaming, u otros planes que pueden resultar más convenientes en la sumatoria.

Atención al cliente y reputación del proveedor

Dos aspectos a tener en cuenta es la atención al cliente y la reputación del proveedor para lo cual siempre es recomendable consultar a algún conocido que ya sea cliente de la empresa que desees contratar para conocer su opinión de primera mano.

Una falla en la conexión a minutos de empezar una clase o una videoconferencia puede ser un gran dolor de cabeza potenciado, únicamente, si al recurrir a la empresa prestadora del servicio esta no ofrece respuestas para solucionarlo.

Por este motivo, aunque parece ser un aspecto menor y mejor nunca tener que acudir a su ayuda por un inconveniente, contar con una buena atención es un aspecto a considerar.

Alternativas en caso de fallas

Ligado al punto anterior, por momentos no alcanza sólo con una respuesta por parte de la prestadora de servicio, sino que es necesario una alternativa para poder continuar con conexión frente a una falla.

En este sentido, muchas empresas de internet trabajan en sociedad con proveedoras de líneas de teléfono y suelen ofrecer paquetes de datos gratuitos para continuar conectados desde el smartphone. Claro que, para ello, hay que ser cliente de la empresa telefónica en cuestión.

Dispositivos a conectar

Por último, aunque no por ello menos importante, es clave tener en cuenta la tecnología de conexión de los dispositivos de tu hogar.

Es decir, de nada servirá tener una conexión con 200 Mbps o más si tu computadora, Smart TV o teléfono no pueden navegar a esa velocidad. En definitiva, estarás abonando por un servicio al cual no vas a poder sacar su máximo provecho.

Por ello, es recomendable revisar los manuales o asesorarte al respecto para elegir un plan acorde a tus dispositivos.

Últimas consideraciones

Como vimos, son varios los aspectos a tener en cuenta a la hora de optar por un servicio de internet, sumado a la cantidad de prestadoras que existen en la actualidad.

Sin embargo, realizando una comparativa entre tus necesidades y la de tu familia con respecto a los planes disponibles en tu zona, vas a poder acceder al más conveniente.

A saber, dentro de la misma empresa prestadora, a veces, es posible realizar modificaciones del plan según la disponibilidad, por lo que podrás ajustar hasta dar con el que mejor se adapte a tus usos.