Setiembre pone a correr esa brisa suave que obliga a meter una camperita liviana, un cardigan, un suéter no muy abrigado. Pero no importa mucho porque hay que saber que arriba no hay amenazas para Febo, más allá de alguna nubosidad inofensiva.

Como es lógico de este momento del año, el jueves empieza fresco, con la temperatura desde abajo, entre 4 y 7°C. Y llegará hacia las cuatro de la tarde a los 24°C. Y así terminará de transcurrir la semana, una verdadera semana de primavera.

El finde ya despunta también luminoso. Mientras tanto, hoy es todo a favor para que sea un gran día.