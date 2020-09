El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, envió un mensaje a la policía santafesina durante el acto de presentación de nuevos patrulleros y defendió la institución en momentos en que la ola de violencia recrudece. "Ustedes tienen una enorme responsabilidad pero no toda la responsabilidad. Asumimos que esto tiene que ser trabajado entre los distintos poderes y áreas".

Luego de advertir a la fuerza que "no pueden los delincuentes controlar la calle", el ministro les pidió que "no carguen en sus hombros responsabilidades que son del conjunto social y que son de un contexto social de total desestructuración".

"La policía no puede resolver todos estos problemas, aún teniendo todos los medios. La criminalidad en la sociedad responde a un montón de factores, y deben ser atendidos no sólo por este ministerios, sino también por otras carteras gubernamentales y poderes públicos", sostuvo.

Luego hizo una metáfora sobre la función de la policía a la que llamó "guardia de hospital". "Se trata de evitar que las personas con necesidad sean atendidas y no terminen en un desenlace fatal, pero no va a poder resolver una sociedad que tiene la mitad de los homicidios dolosos adentro de sus hogares, la otra mitad por hechos de sicariato por la venta de cocaína para que compre la clase media y alta, y muy escasos hechos en situación de robo".

Para finalizar su discurso dijo: "Ustedes tienen una enorme responsabilidad pero no toda la responsabilidad. Asumimos que esto tiene que ser trabajado entre los distintos poderes. Yo le pongo el cuero, me la banco, pero hay que sacar esto entre todos. Santa Fe está sola, los santafesinos debemos resolver. Si viene ayuda de Nación, bienvenida la ayuda de un gobierno al que queremos. Si no puede hacerlo, atenderemos el tema dignamente entre nosotros".