La sed de fútbol se cortará para el plantel de Newell's y su DT Frank Kudelka. Después de seis meses sin enfrentamientos y tras siete semanas de pretemporada, el sábado disputará un amistoso contra Unión en el Coloso. En dos semanas será la revancha en Santa Fe. Es la primera oportunidad del técnico para probar el nuevo equipo con el ingreso de Nacho Scocco y la aprtioda de Cristian Lema.

El partido se jugará el sábado a la mañana a puertas cerradas y todavía no está definido si se televisará. Lo cierto es que Kudelka no dejará pasar la oportunidad para empezar a darle forma al equipo que tiene en cabeza para la Liga Profesional. No lo tomará como un simple entrenamiento sino como una prueba para probar la alineación.

Por eso arrancaron los trabajos colectivos y no los limitados a grupos reducidos de jugadores tal como obligaba el protocolo sanitario. El ensayo del equipo titular sería con Aguerre; Gabrielli, Fontanini, Gentiletti, Bíttolo; Cacciabue, Julián Fernández, Pablo Pérez; Palacios, Scocco, Rodríguez.

Según trascendió, podría haber alguna duda entre Fontanini y Guanini para acompañar a Gentilett