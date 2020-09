La segunda cuota del Fondo Compensador del Transporte que debe enviar Nación aún no llegó y, en este marco, la Unión Tranviarios Automotor seccional Rosario resolvió lanzar un nuevo paro de choferes del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) a partir de la hora 0 de este miércoles hasta que se termine de cobrar lo que resta de agosto.

"No tenemos precisiones sobre cuándo va a llegar el dinero y eso es un agravante. En la audiencia, la secretaría de Transporte no pudo fijar una fecha. Para el transporte de Rosario, los fondos significan unos 105 millones de pesos. Tanto tiempo produce un desgaste en la credibilidad de las propuestas. Hasta que no cobremos el salario de agosto no volvemos", señaló el secretario del gremio, Sergio Copello.

Y agregó: "La deuda del mes de agosto (el 60 por ciento) no fue liquidada. Nación se había comprometido a enviar una segunda cuota durante la semana pasada. Lo peor de todo es que no tenemos certezas".

Cabe recordar que la primera cuota del Fondo Compensador del Transporte fue enviada por Nación hace unas semanas para cancelar el 50 por ciento correspondiente al mes de julio, el aguinaldo y el 40 por ciento de agosto, por lo que en ese momento se levantó la medida de fuerza de manera provisoria, a la espera de cobrar el resto.