Este miércoles el frío pega duro y aunque podemos bancarlo con esfuerzo parece que las temperaturas bien bajitas seguirán. ¿Hasta cuándo?

Bueno, hasta el viernes al mediodía por lo menos se sentirá estas bajas temperaturas, denominadas de "advertencia violeta". Tampoco es que a partir de ese momento se guardan los abrigos y listo, pero empezará a disiparse el tremendo frío polar.

Hasta entonces habrá que soportar este miércoles gélido con mínima que no llega a 2ºC y una sensación térmica que a las 7.30 era de - 3.5 °. No más de 12º de máxima y el maldito viento del sudoeste soplando hielo. En tanto el jueves no habrá viento sur, pero se sentirá el mismo frío. Lo bueno: habrá sol todos los días hasta el sábado.