El intendente Pablo Javkin reglamentó las nuevas medidas respecto a la flexibilización de las actividades decretadas por el gobernador Omar Perotti. Además de la apertura con nuevos protocolos de gimnasios y la actividad gastronómica, los comercios volverán al ruedo con algunas particularidades.

Los locales tanto mayoristas como minoristas ubicados en el centro abrirán de lunes a viernes, de 13 a 19.30, y los sábados, de 9 a 19.30. Diferente es la situación en los comercios de los barrios, los cuales tendrán horario cortado de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20, mientras que los sábados será de de 9 a 19.30 al igual que en el centro.

La atención no se limitará a take away y los clientes podrán ingresar a los locales, respetando adentro y afuera el distanciamiento de 1,5 metros, y los empleados que atiendan deberán tener tapaboca y las medidas básica de prevención ya conocidas.

En tanto, los locales gastronómicos y heladerías podrán abrir hasta la medianoche con ocupación de hasta el 30 por ciento en las superficies cerradas, con un máximo cuatro personas por mesa y el distanciamiento correspondiente entre éstas. Se sugiere que se prioricen las mesas al aire libre en patios, terrazas o en las veredas.