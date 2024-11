A un año de la entrevista de Amalia “Yuyito” González a Javier Milei en su programa Empezar el Día, la conductora lo volvió a recibir, pero ahora como novios. “Te cumplí la palabra”, le dijo el Presidente al sentarse frente a su pareja.

Un año atrás, Milei estaba de novio con Fátima Florez, pero Amalia no paró de coquetearlo y elogiarlo durante toda la entrevista. Tras la ruptura del Presidente con la humorista, ellos comenzaron una relación que prospera y ahora se proponen dar el siguiente paso: la convivencia.

“Bienvenido mi amor”, comenzó diciéndole Yuyito mientras se tomaban de las manos. A lo largo de la entrevista, el presidente habló sobre su pasión por la ópera, los animales y el fútbol. También confesó que tuvo una banda de rock, que vio 14 veces en vivo a los Rolling Stones, que fue arquero de un plantel profesional y que tiene más de 100 discos de Elvis Presley.

En un momento de la nota, cantaron a dúo los temas Unchained Melody y Let It Be Me del Rey del Rock & Roll, al igual que Libre de Nino Bravo, tomados de las manos, mirándose a los ojos y mientras se dedicaban frases de amor. “Yo estoy entregada”, lanzó la conductora.

Sobre su rutina como jefe de Estado, Milei contó: “Yo me levanto a las 6.30 de la mañana y le mando mensaje (a Yuyito) y sino me levanto a las 6 de la mañana porque se levanta alguien…”. “Yo me levanto temprano para venir al programa… Él siempre me manda mensaje, pero yo le digo ‘quedate durmiendo, amor’. Pero él es muy amoroso. Si no me lo mandás es una daga a mi corazón, me autoflagelo”, sumó González.

Además, cuando le preguntó si lo cuidaba, Milei respondió afirmativamente y dijo que era “re contra madraza”. Por otro lado, recordaron su primer beso, que ocurrió en el camarín del Luna Park a fines de mayo, cuando el mandatario presentó su libro. “Pasaron cosas y acá estamos”, aseguraron.

“Mi amor, te amo, te adoro, te agradezco tanto que hace un año, contra gente que te decía que no te iba a convenir vos viniste. Gracias porque meses más tarde nos encontramos. Gracias amor”, cerró Yuyito terminando con un beso.