Conmovida por la muerte del Papa Francisco, Amalia “Yuyito” González comenzó su programa de televisión con un mensaje cargado de emoción, Sin embargo , en medio del homenaje en medio del homenaje al sumo pontífice, la conductora sorprendió al público al anunciar el final de su relación con el presidente Javier Milei.

“Vengo de unos días muy especiales, de mucha reflexión, espiritualidad, de conversaciones profundas con mi familia sobre qué quiere cada uno para su vida y su futuro”, compartió. Fue entonces cuando decidió hacer pública la ruptura: "Quiero contarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también. Esto es consensuado".

Yuyito aseguró que el vínculo entre ambos sigue siendo cordial y respetuoso. “Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez. Simplemente porque, así como hemos compartido todo casi un año, también era justo y lógico que anunciara esta ruptura”, mencionó.

Y aclaró: "No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me va a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa. Sepan que no tengo nada para decir más que esto, que creo que es lo más importante que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosa, hermosísima. Agradecida a Dios por eso".