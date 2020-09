El rapero y freestyler tiene sólo 22 años y no sólo se destaca por sus temas sino que tiene muy ordenadas sus ideas. En tiempos en los que se ha vuelto a hablar sobre la meritocracia se volvió a viralizar una entrevista de WOS con La Garganta Poderosa donde el rapero deja en claro su perspectiva sobre el tema.

Según sus palabras, él no cree en ese concepto y lo explica con su propia experiencia. "Estoy donde estoy en este momento porque tuve esas oportunidades de las que hablo. Porque pude estudiar, pude ir a competir con la panza llena, porque no tengo que cuidar a mis hermanos, y pude tener una constancia en el rap porque me escucharon por como soy, y no me juzgaron como hacen con otros pibes", enumeró.

De esta manera dejó en claro que no cree que en esa categoría ensalzada por la derecha ya que "sería muy egoísta decir que si yo llegué puede llegar cualquiera. Y si no llegan es porque no se esfuerza lo suficiente, cuando hay mucha gente que se está rompiendo el lomo para llegar a algo y el contexto no lo ayuda para nada".

Esta idea también la refleja en uno de sus temas, Canguro, en donde pide que "no hablen de meritocracia, me da gracia, no funciona, que sin oportunidades esa mierda no funciona". Este tema tiene más de 140 millones de reproducciones en YouTube.