Wanda Nara compartió en su cuenta de Instagram imágenes con Joaquín Nahuel Escobar, el niño pastelero que se volvió conocido masivamente en redes sociales por la campaña viral para costear su operación. “Por fin llegó el miércoles. ¡Fue hermoso conocerte @joaquinn5084 a vos y a tu familia! Nunca dejes de luchar por tus sueños...”, publicó la empresaria.

Wanda se llevó una torta con los colores de Boca y una copa para el festejo de cumpleaños de Constantino, uno de los hijos que tuvo con Maxi López. De esta manera, la empresaria cumplió con su promesa de encargarle un pastel al joven de General Rodríguez que hace dos años sufrió un accidente y terminó con el 25% del cuerpo quemado.

Cuando se conoció la historia de Joaquín Nahuel, varios famosos -entre ellos Wanda- se solidarizaron con él y le hicieron pedidos. “Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños”, expresó la rubia semanas atrás.

Sin embargo, el sábado pasado fue el cumpleaños de Constantino y la torta no fue elaborada por el pequeño pastelero: "No me contestó Wanda por eso yo no hice nada”, aseguró en ese momento Joaquín Nahuel. Tras recibir una lluvia de críticas, Wanda aclaró en sus redes: “El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín”.