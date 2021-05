Los adultos mayores han sido algunos de los grupos más afectados por la pandemia, y fueron quienes han sufrido de lleno los estragos de la soledad y del miedo. Por eso emocionan estas inicitiavas como la que ha llevado a cabo en la residencia asilo San Andrés de Lebrija de España, que se viralizó en las redes sociales gracias a la labor de sus cuidadores.

“Que no aguanten nada que no les hagan feliz”, dice María de 86 años. “Que respeten y valoren a las mujeres” dice Sebastián de 91. “Que respeten a las personas mayores porque todos lo seremos algún día” dice Dolores de 88. “Que disfruten de la edad pero siempre con prudencia” dice José de 89. “Que no peleen con nadie que es muy bonito llevarse bien”, dice Amalia de 83. “Que tengan cuidado con lo que puedan ofrecerle en la calle” dice Domingo de 90. Estos son sólo algunos de los 19 mensajes que escribieron los abuelos del asilo lebrijano.

En el perfil de Facebook de este asilo el posteo tiene ya miles de interactuaciones entre los internautas. Allí el texto reza: “Nuestros mayores son una fuente de sabiduría. De ellos aprendemos muchas lecciones de vida, ya sea porque nos aconsejan explícitamente, o porque nos lo dan a entender de diversas maneras. Sus vidas, sus historias, sus anécdotas, sus vivencias grandiosas. Cada una de ellas, nos enseñan y nos llenan día a día, tanto profesional como personalmente. Si tuviéramos la capacidad de regresar hacia atrás en el tiempo, seguramente tomaríamos otras decisiones, pero ¿y si no hiciera falta esperar para aprender y evitar posibles errores?”.

Fue después de esto que compartían la actividad, bajo el mensaje: “Aprovechemos la sabiduría proporcionada por estas personas con plata en sus cabellos y el oro en sus corazones. Y ya sabéis, como dice un refrán popular: El saber está en los viejos; toma en cuenta sus consejos”.