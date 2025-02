Tras su reciente separación del empresario Carlos Butin, Graciela Alfano decidió dar vuelta la página. Las cámaras de LAM la descubrieron infraganti en compañía de un hombre 38 años menor que ella. Se trata de Fernando Palacio, un reconocido DJ.

“Fue vista con el famosísimo DJ, Fer Palacios. Esto que vemos en pantalla es en una colectora en San Isidro. Iban ellos dos, solos en este auto”, contó el panelista Pepe Ochoa. “¿No será un videoclip?”, consultó de Ángel de Brito.

“No, no. Cuando le pregunté a la persona que me mandó esto me dijo que entraron a un lugar y se quedaron los dos ahí”, negó Ochoa.

Hasta el momento, ni Graciela Alfano ni Fer Palacio decidieron dar declaraciones al respecto. Por su parte, la actriz se mostró disfrutando en Instagram de una lujosa cena con amigos; mientras que el DJ está en plena temporada en Chile con distintos shows.