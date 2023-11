La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, confirmó que en caso de que Javier Milei gane la presidencia buscará "reabrir la discusión" sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, dejó una frase polémica al respecto. "Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término”, sostuvo.

“Nosotros somos los dos pro vida”, explicó Villarruel en relación a la postura que mantienen junto al candidato presidencial de LLA en contra del aborto. En ese marco dijo que para ellos “tiene que haber una discusión respecto de esto”.

“También me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en 2020”, dijo. Remató con una afirmación, sin ninguna base cientifica como reclama abordar el tema: “Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde”.