Después de que trascendiera que Enzo Fernández y Valentina Cervantes estaban atravesando una crisis de pareja, en las últimas horas la joven no solo confirmó su separación del futbolista, sino que también contó los motivos por los que decidieron tomar la decisión.

Primero, Cervantes habló con la periodista Julieta Argenta de LAM y negó que se tratara de terceros en discordia. “Hace 10 días, Enzo le dijo que se quería separar. Él la dejó. En la Selección, que ya estaba el rumor, pensaban que venía por el lado de ella la separación”, contó.

Y siguió: “Tienen 23 y dos hijos, y desde los 19 años. Fue papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo… No a nivel familia, ellos son familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que se salteó”.

“Ella a contrarreloj, organizando todo, en ningún momento dudó y se viene a la Argentina, se va a instalar en la casa de la abuela, y quiere estar con los suyos. Me dice que él es un papá excelente”, cerró.

Después, la joven rompió el silencio a través de una historia de Instagram: “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor", escribió.

Y concluyó: "Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.