Una foto que Lionel Messi subió a las redes sociales, tras la obtención de la Copa del Mundo, se convirtió en el posteo de Instagram con más likes (Me gusta) en la historia de la popular red social de Meta.

En tan sólo dos días, la publicación de La Pulga, un carrusel de fotos sobre la final y la consagración, superó las 60 millones de "me gusta", y bajó de la cima a la imagen del huevo, de la cuenta @world_record_egg que cuenta con un poco más de 56 millones.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", escribió Messi en su cuenta donde tiene 400 millones de seguidores. "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos... Lo logramos!!!", agregó el futbolista rosarino.