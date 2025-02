La ex Bandana Lissa Vera sorprendió al revelar que se alejó de la música para enfocarse en la política. En una entrevista en Puro Show, contó que actualmente está involucrada en iniciativas solidarias, como la distribución de alimentos a personas en situación de calle y la visibilización de problemas en hospitales de La Matanza.

“No estoy haciendo nada nuevo dentro de la música. Mi energía está en otro lado: estoy llevando comida a la gente, tratando de visibilizar lo que pasa en los hospitales. Estoy haciendo política”, explicó la exintegrante de Bandana.

Cuando le preguntaron si le gustaría ocupar un cargo público, Vera no descartó la posibilidad: “Honestamente, pienso en los que están no están haciendo su trabajo. Me cansé de mirarlo por la tele y de padecerlo”.

Además, la cantante reveló que recientemente recibió una propuesta del PRO. “Hace unos días se comunicaron conmigo. Me tengo que juntar con ellos, pero sí hubo un llamado. Vamos a ver, porque lo que se necesita es que se haga algo. Los vecinos la pasamos mal”, aseguró.

Por último, opinó sobre la demanda de renovación en la política: “La gente quiere caras nuevas. No sé si soy la indicada, pero yo estoy mostrando lo que sucede. No es que bajo de una nave espacial. Tenemos que conversarlo”, concluyó.