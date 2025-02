Un tenso momento se vivió este martes por la mañana en el noticiero de Crónica TV cuando la conductora Mariela Fernández se enojó con la producción y abandonó el estudio a los gritos.

El incidente ocurrió luego de que su compañero presentara la información sobre el partido que Boca disputará contra Alianza Lima. Fernández debía dar el reporte del clima, pero a último momento le pidieron que hablara sobre los accesos. En ese momento, se la escuchó discutir con la producción y, al regresar al aire, no pudo ocultar su malestar.

"23 grados la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a repasar los accesos... habían dicho la temperatura, pero vamos con los accesos", expresó con evidente disgusto.

Su compañero, Gustavo Chapur, intentó calmar la situación diciendo "no te enojes", pero su comentario pareció ser el detonante de la furia de Fernández. "No se puede laburar así, loco. No se puede laburar así", exclamó antes de retirarse.

Chapur, visiblemente incómodo, trató de suavizar el momento: "Bueno, tranqui, no pasa nada", dijo, aunque la conductora ya había dejado el estudio. Mientras tanto, los gritos de Fernández aún se escuchaban de fondo, reflejando la tensión del momento.