En medio del clima crispado en la política local, con lanzamiento de candidaturas y las internas de cada frente, se coló un nombre inesperado. Ningún partido ni ciudadano tenía en el radar a Nano Catalá, pero el sentimiento que puso en sus últimos posteos en donde anunció su intención de llegar al Concejo de la ciudad lo convirtieron en viral en las últimas horas.

Catalá es productor en Sopa China, de Sí 98.9, y condece A pedazos, un programa de noticias rosarinas que hace junto a Facundo Ibarra (@facusupertrampse) y que se emite por Instagram. El ciclo tiene su fiel público en crecimiento. Hace dos días sorprendió a sus seguidores con una revelación, al igual que muchas personas de los medios, fue tentado para ser candidato a concejal y, tras reflexionar, aceptó el convite.

"Me han tentado de distintos espacios y fueron semanas de pensarlo con la ayuda de mis afectos más cercanos y de charlarlo con la almohada. Hasta que de tanto meditarlo me hice una pregunta que ya tenía implícita su respuesta: ¿Si tantos lo hicieron, por qué yo no?", expresó en el posteo que acompañó con una foto frente a la puerta del Concejo. Esto mismo contó en diálogo con Rosarioplus.com en dónde relató la inédita experiencia de exponerse a la cámara pero ya no como conductor sino como precandidato a concejal.

"Nos cansamos de decir que esta ciudad se cae a pedazos... Y tenemos frente a nosotros la oportunidad de empezar a levantarla", expresó haciendo alusión al nombre del ciclo que lo llevó al estrellato.

Este martes vio la luz el spot de campaña en donde expresa como principal valor el ser rosarino. El video ya tiene miles de reproducciones. Nano Catalá apareció en el radar del rosarino brindando una opción de cara a las elecciones de concejales. En principio tendrá que explicar en tribunal electoral por qué lanzó el spot antes de los treinta días que establece la ley electoral, pero al ser consultado dijo no saber a qué se hacía alusión con ley electoral.