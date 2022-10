Dragon Ball es una serie de anime online y manga que ha marcado a millones de personas en el mundo, ya que no solo estamos hablando de una de las obras japonesas más antiguas y veteranas sino que también ha servido de inspiración para muchas otras como lo han reconocido varios mangakas a lo largo de los años.

Ahora bien, si bien es cierto que personajes como Vegeta, Goku, Piccolo, Gohan, Bulma, entre otros son muy queridos, no debemos olvidar que no son reales, por lo que jamás podrán tener una interacción con ninguno de nosotros. en el mundo en el que vivimos. Y a pesar de ello, parece que ha habido alguien que ha querido utilizarlo como excusa.

Antes de nada hay que dejar claro una cosa que se nos repite mucho, pero parece que hay algunos a los que no se les entra en la cabeza: No bebas y conduzcas. No solo por tu seguridad, sino por la de los demás. Sea como fuere, ha habido un caso reciente que se está volviendo viral en Internet, ya que al parecer un pequeño accidente de tráfico con susto en el que por suerte no parece haber heridos de gravedad, nos ha puesto de manifiesto al culpable, el conductor de un taxi en estado de ebriedad, culpando a Vegeta de Dragonball.

Esto ha sucedido en Nicaragua, siendo así que luego del paro de tránsito por colisión con un camión, el taxista afirmó que Vegeta se le fue encima y lo golpeó afirmando que este era el culpable del accidente a pesar de que en el video que se ha hecho viral el estado de embriaguez parece evidente.

Por cómica que pueda parecer la situación, se trata de un tema bastante delicado, ya que en el caso de que hubiera víctimas mortales la broma no tendría tanta gracia . Sea como fuere, es otra anécdota que nos deja el mundo de Akira Toriyama, de la que hay que decir que recientemente se ha especulado con que un villano clásico de la serie original podría vencer a Vegeta incluso con el Ultra Ego.

El impacto cultural del universo de Dragon Ball

La serie de anime Dragon Ball es una de las más expansivas en la historia de la animación, con arcos y personajes que parecen extenderse hasta donde alcanza la imaginación. Es tal la influencia de este anime que incluso existe récord Guinness haciendo un hame hame ha.

Las personalidades se representan y las amistades se restringen según las opiniones de quién es, fue y debería ser considerado el más poderoso de todos los Saiyajin.

Ya sea que te guste estar a favor o en contra de él, Goku es uno de los personajes más estimulantes de todo el mundo otaku.

Sus aliados, muchos de los cuales eran antiguos antagonistas que se convirtieron en protagonistas en algún lugar de los anales de la tradición de los luchadores Z, siempre confían en sus habilidades y lo buscan cuando las cosas llegan a un punto crítico.

Aunque está claro que el linaje de Goku es del que emanan todas las cosas de Dragon Ball, todavía hay un número significativo que argumentar fácilmente que Vegeta es el Saiyajin más fuerte que existe y habría vencido a Goku en varias ocasiones si no fuera por alguna desgracia oportuna. o serendipia

Producido por Toei Animation y creado por Akira Toriyama, el universo de Dragon Ball nació en la Weekly Shonen Jump a partir de 1988.

Dragon Ball Z, la serie secuela del Dragon Ball original, se emitió desde abril de 1989 hasta enero de 1996, pero luego se dobló en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, India y América Latina.

Cómo Dragon Ball se convirtió en el anime más popular de todos los tiempos

A pesar de la popularidad de animes como One-Punch Man, Bleach, One Piece y muchos más, la franquicia Dragon Ball de Akira Toriyama sigue siendo una de las más importantes y populares de todos los tiempos. Una gran parte de la popularidad de la serie tiene que ver con sus personajes e historias convincentes, y su influencia en muchas de las series que vinieron después. Sin embargo, hubo muchas cosas que hicieron que la franquicia fuera increíblemente popular.

Creada por Toriyama, la serie surgió del aburrimiento del creador que creció en el Japón rural. Se dedicó al dibujo para ocuparse y descubrió que disfrutaba de la afición. A medida que creció, llegó a combinar los géneros que amaba con su arte. Sin embargo, a Toriyama le tomó mucho tiempo y lucha conseguir su gran oportunidad. Eso finalmente llegó con Wonder Island de 1978 , que fue su debut oficial en Weekly Shonen Jump . Esto lo ayudó a comenzar a construir una base de admiradores, lo que eventualmente lo llevó a Dr. Slump , que ganó varios premios codiciados.