Un movilero del programa Desayuno Americano (América) compró droga en vivo en un búnker narco y se vivieron momentos de tensión. Fabián Rubino se acercó al lugar para mostrar un domicilio denunciado por los vecinos del barrio porteño de Once por venta de estupefacientes. La cobertura se volvió tendencia en redes.

Al salir al aire, el periodista se puso a contar sobre el caso hasta que en un momento decidió entrar al lugar y probar si él mismo podía comprar algún tipo de estupefaciente. "Voy a ver si se puede comprar", le avisó a sus compañeros. Le pidió al camarógrafo que apagara las luces y entró a la vivienda.

En ese momento, Rubino le habló a una persona que se encontraba adentro del búnker preguntándole si podía comprar, esta le contestó que sí, y ante la consulta de cuánto valía la mercadería, la respuesta fue: "Mil quinientos". A continuación, el periodista le pagó y recibió un paquete diminuto.

"Me mató el chiquito que salió de ahí, era un menor de edad... la verdad es que acá corremos riesgo todos. El corazón me palpita y no me para de latir. Pasé un momento totalmente a full y pusimos en riesgos nuestras vidas", expresó Rubino.