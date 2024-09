A horas de que comience la venta de entradas para los dos shows que significarán el regreso de Los Piojos a los escenarios después de 15 años, Micky Rodríguez, el histórico bajista y fundador de la banda, anunció que no participará de ninguna de las presentaciones. Lo hizo a través de un posteo en Instagram y la polémica ya escala entre los fanáticos.

"Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás. Sin embargo en medio de esta tristeza y desilusión aparece fuerte el cariño de ustedes, el respeto de la gente del medio y colegas y el amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma", escribió.

Allí, dijo que "ya habrá tiempo" para contarle a la gente su historia y su silencio en las últimas semanas y aseguró que se ilusionó como todos los fanáticos.

“Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta Los Piojos oficial, una cuenta de la cual no sé quien es el titular, quien maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no se con qué motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso. Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un 'regreso', si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas”, siguió.

El posteo completo: