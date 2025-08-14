Se hizo viral en redes sociales una introducción de la serie Los Simpson que casi nadie conocía. Es una dimensión insólita de Homero, que de ser el personaje rechoncho, flojo y egocéntrico que ama echarse en su sofá a mirar TV pasa a una identidad secreta: la de un superhéroe que vive mil aventuras a bordo del mismo sillón con más trucos que el Batimóvil o El Auto Fantástico.

Y en esta versión, Homero luce totalmente cambiado, atlético, con una sensualidad de estética hegemónica, lo mismo que Ned Flanders, y hasta la buena de Marge, a quién Simpson conoce como una bella camarera en un bar, acaso de Springfield mismo, o tal vez New York, Londres o París.

Como es habitual en la serie, este es uno de sus tantos homenajes. En este caso, a las producciones de los ‘80 y ’90, estilo Miami Vice, protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas, o la saga El Transportador, con Jason Statham.

No se sabe porqué esta versión de la intro se usó poquísimas veces en las 34 temporadas que , pero está buena. Y la repercusión en redes lo confirma.