Trascendió una insólita introducción de Los Simpson que casi nadie conocía
Se hizo viral en redes sociales una introducción de la serie Los Simpson que casi nadie conocía. Es una dimensión insólita de Homero, que de ser el personaje rechoncho, flojo y egocéntrico que ama echarse en su sofá a mirar TV pasa a una identidad secreta: la de un superhéroe que vive mil aventuras a bordo del mismo sillón con más trucos que el Batimóvil o El Auto Fantástico.
Y en esta versión, Homero luce totalmente cambiado, atlético, con una sensualidad de estética hegemónica, lo mismo que Ned Flanders, y hasta la buena de Marge, a quién Simpson conoce como una bella camarera en un bar, acaso de Springfield mismo, o tal vez New York, Londres o París.
Como es habitual en la serie, este es uno de sus tantos homenajes. En este caso, a las producciones de los ‘80 y ’90, estilo Miami Vice, protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas, o la saga El Transportador, con Jason Statham.
No se sabe porqué esta versión de la intro se usó poquísimas veces en las 34 temporadas que , pero está buena. Y la repercusión en redes lo confirma.