Taylor Swift anunció que la película documental que ilustra su aclamada gira actual, "The Eras Tour", llegará a partir del viernes 13 de octubre a cines de todo el mundo tras su paso por las salas de Estados Unidos. En Rosario, las cadenas Cinépolis, Hoyts y Showcase ya lanzaron la preventa de entradas a un valor de 5800 pesos.

"La gira no es lo único que vamos a llevar a todo el mundo... Me hace mucha ilusión contarles que la película del concierto de The Eras Tour llegará oficialmente a los cines de TODO EL MUNDO el 13 de octubre”, expresó este martes la artista a través de sus redes.

En Estados Unidos, el precio de las entradas es de 13 dólares, "un guiño al número favorito" de la artista. En tanto, el lanzamiento marcó un hito en términos de recaudación, ya que solo el primer día se alcanzaron unas ventas de 26 millones de dólares, rompiendo el "récord" que la compañía la distribuidora AMC había registrado en una sola jornada con "Spider-Man: No Way Home" (2021).