La cantante Martina "Tini" Stoessel presentó hoy su nuevo álbum, pero lo más llamativo fue la canción que le dedicó al conductor televisivo Marcelo Tinelli, peleado y con juicio de por medio con su padre, Alejandro Stoessel.

Es que el papá de Tini en algún punto hasta se lo puede considerar como el "inventor" del fenómeno Tinelli, pero después, algo que se dijo siempre en el ambiente artístico fue que el animador lo traicionó. En la canción, Stoessel confirma que Tinelli buscó contratarla para abrir sus show "como si nada hubiera pasado".

"Ángel", la canción de Tini Stoessel para Tinelli

En la canción Tini cita cuándo fue la "traición" de Tinelli hacia su padre: "2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos, y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente Le dieron las gracias, lo empujan del puente".

Y luego agrega: "Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo. La verdad nunca la escuchó nadie.

Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue. Y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse. De eso se trata amarse. Pero también me dolió y para decirlo no es tarde".

Para cerrar la parte dedicada a Tinelli, se la escucha ya sin cantar, con un fondo de teclado de computadora, el remate total contra el conductor televisivo: "La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show. Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida".