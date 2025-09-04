En una movida inesperada, Sergio Ramos, actual zaguero del C.F. Monterrey, ha irrumpido en la escena musical con el lanzamiento de “Cibeles”, una canción con raíces flamencas y marcada carga emocional. El tema, que retrata una ruptura, está claramente inspirado en su salida del Real Madrid, equipo al que perteneció durante 16 temporadas y con el que ganó todo.

El sencillo fue coproducido por Ovy On The Drums —productor detrás de grandes éxitos de Karol G y Quevedo— junto a YerayMusic. La letra, escrita por el propio Ramos, abre con versos que no dejan lugar a dudas sobre su significado: “Hay cosas que no te dije / Que todavía me duelen / Yo nunca quise irme / Tú me pediste que vuele”.

El videoclip, realizado por el colectivo creativo Little Spain, recorre algunos de los momentos más emblemáticos del futbolista con la camiseta blanca: goles clave, títulos levantados y la omnipresente figura de la estatua de la diosa Cibeles, símbolo de los festejos madridistas. En un potente gesto simbólico, la escultura se muestra derrumbándose, aludiendo al final de su historia con el club.

Uno de los detalles más personales del video aparece en el tatuaje “93” que Ramos lleva en la cabeza, un número que remite al gol que marcó en el minuto 93 de la final de Champions League 2014 ante el Atlético de Madrid. En la canción, lo resume con una frase cargada de nostalgia: “Un partido dura 90 y te di 93 más de la cuenta”.

Ramos dejó el Real Madrid en 2021, tras una tensa negociación por la renovación de su contrato. El club le ofreció solo un año más y una reducción salarial. Cuando aceptó, la propuesta ya había expirado, lo que derivó en su salida y en una fractura emocional con la institución.

Si bien hoy milita en el fútbol mexicano, Ramos no es ajeno al mundo de la música. En 2016 participó del himno de la Eurocopa “La Roja Baila” junto a Niña Pastori, y en 2018 presentó el tema de rap “SR4”, un repaso autobiográfico de su carrera deportiva.

Con “Cibeles”, Sergio Ramos profundiza su faceta artística y ofrece una especie de despedida melancólica a la afición madridista. Más que una simple canción, el lanzamiento se percibe como un homenaje íntimo a una etapa irrepetible de su vida.